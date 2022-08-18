18 августа 2022

Тюменского пенсионера, пропавшего месяц назад, нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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После своего исчезновения Владимир Рулев погиб Фото:

Владимир Рулев из Тюмени, который пропал месяц назад, найден погибшим. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова-Тюмень». Пенсионера искали с 23 июля.

«Рулев Владимир Борисович. Найден, погиб», — такой пост появился в группе поисковиков.

Мужчина ушел из дома 23 июля и исчез. 59-летнего пенсионера искали волонтеры и полиция.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут 80-летнюю женщину. Она пропала из дома и нуждается в помощи медиков.

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Владимир Рулев из Тюмени, который пропал месяц назад, найден погибшим. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова-Тюмень». Пенсионера искали с 23 июля. «Рулев Владимир Борисович. Найден, погиб», — такой пост появился в группе поисковиков. Мужчина ушел из дома 23 июля и исчез. 59-летнего пенсионера искали волонтеры и полиция. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут 80-летнюю женщину. Она пропала из дома и нуждается в помощи медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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