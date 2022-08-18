Тюменского пенсионера, пропавшего месяц назад, нашли мертвым

После своего исчезновения Владимир Рулев погиб
Владимир Рулев из Тюмени, который пропал месяц назад, найден погибшим. Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Белая сова-Тюмень». Пенсионера искали с 23 июля.
«Рулев Владимир Борисович. Найден, погиб», — такой пост появился в группе поисковиков.
Мужчина ушел из дома 23 июля и исчез. 59-летнего пенсионера искали волонтеры и полиция.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут 80-летнюю женщину. Она пропала из дома и нуждается в помощи медиков.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»