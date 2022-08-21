21 августа 2022

Свердловчане испугались кровной мести за расстрел в гараже

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Старопышминское стрельбище ДОСААФ России. Свердловская область, Старопышминск, тир, стрельбище, ружье, спортивная стрельба
Мужчина открыл стрельбу по знакомым в гараже Фото:

Жители поселка Совхозный (Свердловская область), где 21 августа мужчина расстрелял молодых людей в гараже, испугались, что за убийством может последовать месть и перестрелка, поскольку у жертв нападения есть огнестрельное оружие. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ольга (имя изменено).

«Парни, в которых стреляли, очень дружные. Даже представить не могу, как они отреагировали на убийство. Некоторые сейчас возвращаются с охоты. Видела, в машине лежит по два-три чехла с ружьями. Очень страшно», — рассказала Ольга. Она боится думать, что молодые люди начнут мстить за смерть знакомого. Однако уверена, что им хватит благоразумия решать проблему законно.

По словам местной жительницы, молодых людей обвиняли в угрозах в отношении семьи накануне убийства. «Это бред. Парни — обычные работяги, один из них вообще сейчас работает на северах. Зачем им кому-то угрожать?» — возмутилась Ольга, услышав, что парней обвиняют в создании преступной группировки.

URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он сообщил, что новой информации об инциденте со стрельбой не появлялось. Силовики разбираются в произошедшем.

Мужчина открыл огонь по местным жителям, находящимся в гараже, 21 августа. Якобы причиной расправы стали угрозы со стороны молодых людей. По сообщениям очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил в знакомых, а когда приехали силовики — обстрелял и их. Нападавшего отправили в больницу, где он умер от огнестрельных ранений. Также скончался другой местный житель, который попал под пули.

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Жители поселка Совхозный (Свердловская область), где 21 августа мужчина расстрелял молодых людей в гараже, испугались, что за убийством может последовать месть и перестрелка, поскольку у жертв нападения есть огнестрельное оружие. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ольга (имя изменено). «Парни, в которых стреляли, очень дружные. Даже представить не могу, как они отреагировали на убийство. Некоторые сейчас возвращаются с охоты. Видела, в машине лежит по два-три чехла с ружьями. Очень страшно», — рассказала Ольга. Она боится думать, что молодые люди начнут мстить за смерть знакомого. Однако уверена, что им хватит благоразумия решать проблему законно. По словам местной жительницы, молодых людей обвиняли в угрозах в отношении семьи накануне убийства. «Это бред. Парни — обычные работяги, один из них вообще сейчас работает на северах. Зачем им кому-то угрожать?» — возмутилась Ольга, услышав, что парней обвиняют в создании преступной группировки. URA.RU обратилось к представителю СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Он сообщил, что новой информации об инциденте со стрельбой не появлялось. Силовики разбираются в произошедшем. Мужчина открыл огонь по местным жителям, находящимся в гараже, 21 августа. Якобы причиной расправы стали угрозы со стороны молодых людей. По сообщениям очевидцев, мужчина несколько раз выстрелил в знакомых, а когда приехали силовики — обстрелял и их. Нападавшего отправили в больницу, где он умер от огнестрельных ранений. Также скончался другой местный житель, который попал под пули.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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