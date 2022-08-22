Губернатор Моор взял на личный контроль охрану тюменских школ

23 августа 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о готовности школ региона к началу учебного года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль вопросы безопасности школ региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Наши школы готовы к новому учебному году. Каждое учебное заведение проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность. Везде установлена автоматическая пожарная сигнализация. Все школы под охраной. Этот вопрос находится на моем личном контроле», — сообщил глава региона в своей публикации. Он добавил, что 1 сентября образовательные учреждения региона примут 243 тысяч детей. 19 сельских школ получили современное компьютерное и мультимедийное оборудование. В 368 школьных зданиях был обеспечен безопасный доступ к интернету через Wi-Fi. В День знаний к работе в сельских школах приступят 109 новых педагогов, 11 из них были трудоустроены по программе «Земский учитель». Ранее URA.RU писало о том, что школы Тюменской области пока не планируют переводить на формат дистанционного обучения. Решение об этом может быть принято в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль вопросы безопасности школ региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Наши школы готовы к новому учебному году. Каждое учебное заведение проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность. Везде установлена автоматическая пожарная сигнализация. Все школы под охраной. Этот вопрос находится на моем личном контроле», — сообщил глава региона в своей публикации. Он добавил, что 1 сентября образовательные учреждения региона примут 243 тысяч детей. 19 сельских школ получили современное компьютерное и мультимедийное оборудование. В 368 школьных зданиях был обеспечен безопасный доступ к интернету через Wi-Fi. В День знаний к работе в сельских школах приступят 109 новых педагогов, 11 из них были трудоустроены по программе «Земский учитель». Ранее URA.RU писало о том, что школы Тюменской области пока не планируют переводить на формат дистанционного обучения. Решение об этом может быть принято в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.