Около сотни свердловчан поддержали Ройзмана, выйдя на пробежку. Фоторепортаж

27 августа 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Традиционная пробежка, которую устраивал Ройзман, в этот раз прошла без него Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 27 августа на Плотинке прошла традиционная пробежка, на которую каждую неделю всех желающих приглашал бывший мэр города Евгений Ройзман. В этот раз самого Ройзмана на пробежке не было. Так как суд запретил политику посещать публичные мероприятия и пользоваться гаджетами и соцсетями. Но несмотря на запреты, пробежку не отменили. Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова сама пригласила желающих на мероприятие. Спортсмены начали собираться у ротонды на Плотинке около половины десятого утра. На том месте дежурила машина полицейских. Силовики не вмешивались, лишь наблюдали за происходящим. Корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие, сообщил, что поддержать Евгения Ройзмана пришли около сотни человек (обычно на пробежку приходили до 30 человек — прим. ред.). «Я за то, чтобы все завершилось хорошо. Чтобы никаких проблем не было. Он [Ройзман] должен понимать, что люди его поддержат. Народная поддержка — выше всего», — рассказал участник пробежки. Никаких протестных акций: лозунгов и плакатов не было. На некоторых были надеты красные футболки с надписью: «Все будет хорошо!» — известная цитата политика. На пробежку пришли те, кто ходил ранее. По их словам, для них это стало традицией, которую они прекращать не хотят. Ровно в десять утра спортсмены стартовали. Навстречу им бежала небольшая группа депутата Тимофея Жукова. Политик также решил собрать последователей на пробежку. В конце спортивного мероприятия, по традиции, участники зашли в кафе «Французский пекарь», где пили чай и ели пироги. Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Влад Музафаров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 27 августа на Плотинке прошла традиционная пробежка, на которую каждую неделю всех желающих приглашал бывший мэр города Евгений Ройзман. В этот раз самого Ройзмана на пробежке не было. Так как суд запретил политику посещать публичные мероприятия и пользоваться гаджетами и соцсетями. Но несмотря на запреты, пробежку не отменили. Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова сама пригласила желающих на мероприятие. Спортсмены начали собираться у ротонды на Плотинке около половины десятого утра. На том месте дежурила машина полицейских. Силовики не вмешивались, лишь наблюдали за происходящим. Корреспондент URA.RU, посетивший мероприятие, сообщил, что поддержать Евгения Ройзмана пришли около сотни человек (обычно на пробежку приходили до 30 человек — прим. ред.). «Я за то, чтобы все завершилось хорошо. Чтобы никаких проблем не было. Он [Ройзман] должен понимать, что люди его поддержат. Народная поддержка — выше всего», — рассказал участник пробежки. Никаких протестных акций: лозунгов и плакатов не было. На некоторых были надеты красные футболки с надписью: «Все будет хорошо!» — известная цитата политика. На пробежку пришли те, кто ходил ранее. По их словам, для них это стало традицией, которую они прекращать не хотят. Ровно в десять утра спортсмены стартовали. Навстречу им бежала небольшая группа депутата Тимофея Жукова. Политик также решил собрать последователей на пробежку. В конце спортивного мероприятия, по традиции, участники зашли в кафе «Французский пекарь», где пили чай и ели пироги. Как писало URA.RU, Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан…». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.