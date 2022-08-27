В Екатеринбурге экстренно сел самолет из Иркутска

В екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно приземлился самолет выполняющий рейс Иркутск — Москва. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал администратор стойки информации аэропорта Кольцово.
«В Екатеринбург приземлился самолет из Иркутска. На данный момент причина не указана», — сообщил администратор стойки информации аэропорта Кольцово.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Москву, однако через две минуты приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Самолет экстренно заходит на посадку в Кольцово
Фото: читатель URA.RU
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В екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно приземлился самолет выполняющий рейс Иркутск — Москва. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал администратор стойки информации аэропорта Кольцово. «В Екатеринбург приземлился самолет из Иркутска. На данный момент причина не указана», — сообщил администратор стойки информации аэропорта Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Москву, однако через две минуты приземлился в аэропорту Екатеринбурга.