27 августа 2022

В Екатеринбурге экстренно сел самолет из Иркутска

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие грузового терминала аэропорт Кольцово. Архив 2012. Екатеринбург., кольцово, терминал а
В аэропорт Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Иркутска Фото:

В екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно приземлился самолет выполняющий рейс Иркутск — Москва. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал администратор стойки информации аэропорта Кольцово.

«В Екатеринбург приземлился самолет из Иркутска. На данный момент причина не указана», — сообщил администратор стойки информации аэропорта Кольцово.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Москву, однако через две минуты приземлился в аэропорту Екатеринбурга.

Самолет экстренно заходит на посадку в Кольцово
Фото:

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В екатеринбургский аэропорт Кольцово экстренно приземлился самолет выполняющий рейс Иркутск — Москва. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал администратор стойки информации аэропорта Кольцово. «В Екатеринбург приземлился самолет из Иркутска. На данный момент причина не указана», — сообщил администратор стойки информации аэропорта Кольцово. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Кольцово. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний». Самолет выполнял рейс в Москву, однако через две минуты приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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