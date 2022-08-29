29 августа 2022

Свердловчанам рассказали, как сэкономить на проезде 10 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, оплата проезда, валидатор, весна в городе, бесконтактная оплата, mir pay
В общественном транспорте Екатеринбурга стартует акция Фото:

В общественном транспорте Екатеринбурга можно будет сэкономить до 10 рублей. Для того, чтобы получить скидку, необходимо воспользоваться Единой социальной картой или оплатить проезд через приложение Mir Pay, передает информацию корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной акции платежной системы «Мир» в общественном транспорте города.

«Жители Екатеринбурга смогут сэкономить 10 рублей на поездках в общественном транспорте города. Для этого нужно оплачивать проезд Единой социальной картой или воспользоваться платежной системой „Мир“. Акция пройдет с 1 сентября по 31 декабря», — передает журналист агентства.

Проект Единая социальная карта «Уралочка» стартовал по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Карта представляет собой пластиковый носитель с электронным приложением и охватывает большой спектр услуг и сервисов для держателей ЕСК. Оформление и выдача единой социальной карты «Уралочка» занимает 15 минут. Для этого достаточно обратиться в расположенные на территории Свердловской области офисы оператора, банков-соэмитентов либо в офисы МФЦ.

Ранее агентство писало, что карта оплаты проезда в общественном транспорте «Екарта» имеет намерения масштабировать свое присутствие на всю Свердловскую область в 2022 году. На данный момент «Екарта» принимается в Верхней Пышме, Среднеуральске, Ревде, Первоуральске, Краснотурьинске, Березовском, Сысертском и Шалинском городском округе.

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В общественном транспорте Екатеринбурга можно будет сэкономить до 10 рублей. Для того, чтобы получить скидку, необходимо воспользоваться Единой социальной картой или оплатить проезд через приложение Mir Pay, передает информацию корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной акции платежной системы «Мир» в общественном транспорте города. «Жители Екатеринбурга смогут сэкономить 10 рублей на поездках в общественном транспорте города. Для этого нужно оплачивать проезд Единой социальной картой или воспользоваться платежной системой „Мир“. Акция пройдет с 1 сентября по 31 декабря», — передает журналист агентства. Проект Единая социальная карта «Уралочка» стартовал по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Карта представляет собой пластиковый носитель с электронным приложением и охватывает большой спектр услуг и сервисов для держателей ЕСК. Оформление и выдача единой социальной карты «Уралочка» занимает 15 минут. Для этого достаточно обратиться в расположенные на территории Свердловской области офисы оператора, банков-соэмитентов либо в офисы МФЦ. Ранее агентство писало, что карта оплаты проезда в общественном транспорте «Екарта» имеет намерения масштабировать свое присутствие на всю Свердловскую область в 2022 году. На данный момент «Екарта» принимается в Верхней Пышме, Среднеуральске, Ревде, Первоуральске, Краснотурьинске, Березовском, Сысертском и Шалинском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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