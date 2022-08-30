Челябинский губернатор встретился с новым генералом Росгвардии

31 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

На встрече обсудили работы по повышению антитеррористической безопасности в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Бойко. Как передает пресс-служба губернатора, на встрече подняли вопросы усиления антитеррористической безопасности в регионе. «В нашем регионе сосредоточены оборонные предприятия (Росатома, Роскосмоса, Ростеха), и войска Уральского округа нацгвардии представлены здесь, мы активно взаимодействуем и по линии работы антитеррористической комиссии, решаем совместные задачи в гражданской плоскости — в первую очередь речь идет об охране социальных объектов. Считаю, за последние несколько лет мы сильно продвинулись в вопросах безопасности», — передает слова губернатора его пресс-служба. Текслер отметил, что власти региона оказывают поддержку подразделениям Росгвардии. Для защиты объектов и граждан укрепляют материально-техническую базу подразделений. Бойко выразил благодарность властям региона за сотрудничество. По его мнению, управление в регионе успешно справляется со своими обязанностями. Бойко приехал в Челябинск 31 августа. Плановая поездка необходима для проверки готовности подразделений. Генерал уже проверил работу сотрудников ведомства в Курганской и Тюменской областях. Во встрече прияли участие губернатор Челябинской области Алексей Такслер (слева), командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Сергей Бойко (по центру) и начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Челябинской области Александр Ясинский (справа) Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Бойко. Как передает пресс-служба губернатора, на встрече подняли вопросы усиления антитеррористической безопасности в регионе. «В нашем регионе сосредоточены оборонные предприятия (Росатома, Роскосмоса, Ростеха), и войска Уральского округа нацгвардии представлены здесь, мы активно взаимодействуем и по линии работы антитеррористической комиссии, решаем совместные задачи в гражданской плоскости — в первую очередь речь идет об охране социальных объектов. Считаю, за последние несколько лет мы сильно продвинулись в вопросах безопасности», — передает слова губернатора его пресс-служба. Текслер отметил, что власти региона оказывают поддержку подразделениям Росгвардии. Для защиты объектов и граждан укрепляют материально-техническую базу подразделений. Бойко выразил благодарность властям региона за сотрудничество. По его мнению, управление в регионе успешно справляется со своими обязанностями. Бойко приехал в Челябинск 31 августа. Плановая поездка необходима для проверки готовности подразделений. Генерал уже проверил работу сотрудников ведомства в Курганской и Тюменской областях.