В Челябинск приехал новый генерал Росгвардии

Новый командующий Уральским округом Росгвардии проинспектирует челябинские подразделения (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генерал-лейтенант Сергей Бойко, назначенный командующим Уральским округом Росгвардии в середине августа, прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область. Об этом 31 августа сообщили URA.RU в региональном управлении ведомства.

«Это плановая поездка в подразделения управления Росгвардии по Челябинской области. Также командующий округом встретится с руководством региона», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления войск национальной гвардии по региону.

Указ президента о назначении Сергея Бойко был подписан 25 июля, а 18 августа нового командующего Уральским округом войск национальной гвардии представил полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву замдиректора Росгвардии Игорь Ильяш. Спустя неделю генерал-лейтенант проинспектировал подразделения Росгвардии в Курганской области, где также встретился с губернатором региона Вадимом Шумковым, а 27 августа побывал в Тюменской области.

Новый командующий родился 19 декабря 1964 года в Кишиневе, в семье офицера-пограничника. В 1986 году окончил высшее политическое училище МВД СССР в Ленинграде, в 1995 году — военную академию им. Фрунзе, в 2008 году — военную академию Генштаба. Служил на строевых должностях в мотострелковых частях и Внутренних войсках, занимал должность начальника оперативного отдела Приволжского регионального командования ВВ МВД России, командовал отдельной бригадой Приволжского регионального командования ВВ МВД России. С 2011 по 2019 год — первый заместитель начальника штаба Центрального регионального командования ВВ МВД России, начальник штаба — первый замкомандующего войсками Восточного регионального командования ВВ МВД России, начальник штаба — первый замкомандующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ. С 2019 по 2022 год — первый замкомандующего Центральным округом войск национальной гвардии России.

Участник боевых действий. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в воинской службе» II степени. В 2021 году присвоено почетное звание «Почетный сотрудник Росгвардии».

Генерал-лейтенант Сергей Бойко инспектирует подразделения Уральского округа войск национальной гвардии с середины августа Фото: пресс-служба Уральского округа Росгвардии