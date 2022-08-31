Власти ХМАО отменили особый режим в регионе

01 сентября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Особый режим остался лишь в Березовском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Власти Югры отменили особый противопожарный режим на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU сообщало, что 18 августа власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в связи с жаркой погодой последние дни августа на территории ХМАО сохранялся особый противопожарный режим.

Власти Югры отменили особый противопожарный режим на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 18 августа власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в связи с жаркой погодой последние дни августа на территории ХМАО сохранялся особый противопожарный режим.