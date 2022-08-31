31 августа 2022

Власти ХМАО отменили особый режим в регионе

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Клипарт. Сургут, хмао, югра, болота
Особый режим остался лишь в Березовском районе Фото:
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Лесные пожары в России

Власти Югры отменили особый противопожарный режим на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

«На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что 18 августа власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в связи с жаркой погодой последние дни августа на территории ХМАО сохранялся особый противопожарный режим.

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Власти Югры отменили особый противопожарный режим на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 18 августа власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в связи с жаркой погодой последние дни августа на территории ХМАО сохранялся особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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