Власти ХМАО отменили особый режим в регионе

Особый режим остался лишь в Березовском районе
новость из сюжетаЛесные пожары в России
Власти Югры отменили особый противопожарный режим на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.
«На всей территории Югры, за исключением Березовского района, отменен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение приняли сегодня, 1 сентября, на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что 18 августа власти ХМАО сняли режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако в связи с жаркой погодой последние дни августа на территории ХМАО сохранялся особый противопожарный режим.
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