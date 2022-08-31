31 августа 2022

В крупном кинотеатре Екатеринбурга введут масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день работы кинотеатра после ограничительных мер. Екатеринбург, кинотеатр, кино, премьер зал
В масках обяжут находиться лишь работников кинотеатра, а не зрителей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В филиале федеральной сети кинотеатров «Синема Парк», который находится в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, в сентябре введут масочный режим для сотрудников. Об этом URA.RU рассказал директор кинотеатра Николай Подкорытов.

«Мы планируем вернуть маски для персонала в ближайшее время — в сентябре, но без точной даты. Для возвращения масок для наших зрителей понадобится распоряжение Роспотребнадзора или оперштаба», — сообщил директор корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что пока оснований для введения коронавирусных ограничений нет. В таком же ключе высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также агентство сообщало, что свердловский врач призвал власти вернуть ковидные ограничения.

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В филиале федеральной сети кинотеатров «Синема Парк», который находится в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, в сентябре введут масочный режим для сотрудников. Об этом URA.RU рассказал директор кинотеатра Николай Подкорытов. «Мы планируем вернуть маски для персонала в ближайшее время — в сентябре, но без точной даты. Для возвращения масок для наших зрителей понадобится распоряжение Роспотребнадзора или оперштаба», — сообщил директор корреспонденту агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что пока оснований для введения коронавирусных ограничений нет. В таком же ключе высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также агентство сообщало, что свердловский врач призвал власти вернуть ковидные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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