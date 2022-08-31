В крупном кинотеатре Екатеринбурга введут масочный режим

В филиале федеральной сети кинотеатров «Синема Парк», который находится в ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге, в сентябре введут масочный режим для сотрудников. Об этом URA.RU рассказал директор кинотеатра Николай Подкорытов.
«Мы планируем вернуть маски для персонала в ближайшее время — в сентябре, но без точной даты. Для возвращения масок для наших зрителей понадобится распоряжение Роспотребнадзора или оперштаба», — сообщил директор корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что пока оснований для введения коронавирусных ограничений нет. В таком же ключе высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также агентство сообщало, что свердловский врач призвал власти вернуть ковидные ограничения.
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