02 сентября 2022
01 сентября 2022

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в карнавале. Видео

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в карнавале в Югорске
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в карнавальном шествии в Югорске Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и сенатор Эдуард Исаков приняли участие в карнавальных мероприятиях в Югорске. Об этом Исаков сообщил в своем telegram-канале.

«С центральной площади города стартовал 22-й югорский карнавал! Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, коллегами мы прошлись по центральным улицам города в составе праздничной колонны», — написал Исаков в соцсети.

Сенатор оценил костюмы участников карнавала. Он отметил, что в Югорске живут счастливые люди.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Комарова поздравила нефтяников Сургута. Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и сенатор Эдуард Исаков приняли участие в карнавальных мероприятиях в Югорске. Об этом Исаков сообщил в своем telegram-канале. «С центральной площади города стартовал 22-й югорский карнавал! Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, коллегами мы прошлись по центральным улицам города в составе праздничной колонны», — написал Исаков в соцсети. Сенатор оценил костюмы участников карнавала. Он отметил, что в Югорске живут счастливые люди. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Комарова поздравила нефтяников Сургута. Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу.
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