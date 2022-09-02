Губернатор ХМАО Наталья Комарова и сенатор Эдуард Исаков приняли участие в карнавальных мероприятиях в Югорске. Об этом Исаков сообщил в своем telegram-канале.
«С центральной площади города стартовал 22-й югорский карнавал! Вместе с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, коллегами мы прошлись по центральным улицам города в составе праздничной колонны», — написал Исаков в соцсети.
Сенатор оценил костюмы участников карнавала. Он отметил, что в Югорске живут счастливые люди.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Комарова поздравила нефтяников Сургута. Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу.
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