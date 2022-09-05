Путин разрешил УГМК купить акции крупнейшего британского золотодобытчика

"УГМК-Инвест" купит акции британского золотодобытчика Petropavlovsk

05 сентября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

«УГМК-Инвест» сможет купить акции 10 предприятий и компаний Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «УГМК-Инвест» может купить акции, принадлежащие британской компании Petropavlovsk. Документ появился на официальном интернет портале правовой информации. «Разрешить «УГМК-Инвест» [сделки] по приобретению принадлежащих британской публичной компании Petropavlovsk акций по перечню, согласно приложению…» — говорится в документе. В приложении к нему указан список организаций, акции которых «УГМК-Инвест» может купить. Всего 10 компаний: Victoria Resourses Limited, Cayron Limited, Petropavlovsk Mining Treasury UK Limited, Eponymouso Limited, АО «УК «Петропавловск», «Албынский рудник», «Атланс Майнинг». Ранее URA.RU сообщало, что УГМК прорабатывает вопрос о том, чтобы приобрести активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. К «УГМК-Инвест» перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на 201 млн долларов. 16 мая компания объявила дефолт. Среди причин отмечалось, в том числе, требование раньше срока погасить срочный заем с начисленными процентами со стороны «УМГК-Инвест». Сумма сделки по дочерним компаниям Petropavlovsk составит свыше 600 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «УГМК-Инвест» может купить акции, принадлежащие британской компании Petropavlovsk. Документ появился на официальном интернет портале правовой информации. «Разрешить «УГМК-Инвест» [сделки] по приобретению принадлежащих британской публичной компании Petropavlovsk акций по перечню, согласно приложению…» — говорится в документе. В приложении к нему указан список организаций, акции которых «УГМК-Инвест» может купить. Всего 10 компаний: Victoria Resourses Limited, Cayron Limited, Petropavlovsk Mining Treasury UK Limited, Eponymouso Limited, АО «УК «Петропавловск», «Албынский рудник», «Атланс Майнинг». Ранее URA.RU сообщало, что УГМК прорабатывает вопрос о том, чтобы приобрести активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. К «УГМК-Инвест» перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на 201 млн долларов. 16 мая компания объявила дефолт. Среди причин отмечалось, в том числе, требование раньше срока погасить срочный заем с начисленными процентами со стороны «УМГК-Инвест». Сумма сделки по дочерним компаниям Petropavlovsk составит свыше 600 млн рублей.