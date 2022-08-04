УГМК купит крупнейшего в РФ золотодобытчика за 600 млн долларов

У Petropavlovsk возникли проблемы с финансовыми обязательствами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания заключила соглашение о покупке прав и долей в дочерних предприятиях золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом сообщается в заявлении золотодобытчика Petropavlovsk.

«Petropavlovsk 2010 Limited объявляет, что 1 августа 2022 года компания Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие заключили соглашение с компанией АО „УГМК-инвест“ о продаже компании УГМК всех прав, права собственности и долей гаранта в его дочерних предприятиях в России и большинстве дочерних предприятий в других юрисдикциях. Сумма сделки составит свыше 600 млн долларов», — сказано в тексте документа.

Еще 23 мая URA.RU сообщало, что УГМК прорабатывает вопрос о том, чтобы приобрести активы золотодобывающей компании Petropavlovsk. К «УГМК-Инвест» перешли права требования к Petropavlovsk по кредиту на 201 млн долларов. 16 мая компания объявила дефолт. Среди причин отмечалось, в том числе, требование раньше срока погасить срочный заем с начисленными процентами со стороны «УМГК-Инвест»