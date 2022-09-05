В Челябинской области подорожала свинина и соль

06 сентября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Торговые сети повысили цены на свинину на +3,37% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области торговые сети повысили цены на свинину и поваренную соль. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан зафиксировал незначительное повышение цен на свинину (кроме бескостного мяса), кг +3,37% (+10,21 руб.). Также цены повысились на соль пищевую, кг +1,69% (+0,27 руб.) и муку пшеничную, кг +1,56% (+0,81 руб.)», — заявили URA.RU в КСП. Аналитики КСП отмечают, что в целом цены на социально значимые продукты в регионе снижаются. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на картофель, кг -10,12% (-3,81 руб.); капуста белокочанная свежая, кг -9,72% (-2,13 руб.) и куры охлажденные и мороженые, кг -1,36% (-2,34 руб.).

В Челябинской области торговые сети повысили цены на свинину и поваренную соль. Об этом URA.RU сообщили 6 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан зафиксировал незначительное повышение цен на свинину (кроме бескостного мяса), кг +3,37% (+10,21 руб.). Также цены повысились на соль пищевую, кг +1,69% (+0,27 руб.) и муку пшеничную, кг +1,56% (+0,81 руб.)», — заявили URA.RU в КСП. Аналитики КСП отмечают, что в целом цены на социально значимые продукты в регионе снижаются. Наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на картофель, кг -10,12% (-3,81 руб.); капуста белокочанная свежая, кг -9,72% (-2,13 руб.) и куры охлажденные и мороженые, кг -1,36% (-2,34 руб.).