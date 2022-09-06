Путин оценил вклад чеченцев в успех спецоперации

Путин поблагодарил чеченцев за успехи в спецоперации
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин поздравил чеченцев со значимой датой Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил чеченцев с датой столетия со дня образования Чеченской республики и отметил их вклад в специальную военную операцию. Поздравительное слово президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

«В ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — поздравил Путин. Также президент РФ отметил культуру, обычаи и традиции чеченского народа, которые те берегут. А также их высокие идеалы.

Ранее президент России поздравил жителей Надыма с 50-летним юбилеем города. По его словам, этот праздник — значимое событие для всей России.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил чеченцев с датой столетия со дня образования Чеченской республики и отметил их вклад в специальную военную операцию. Поздравительное слово президента опубликовано на официальном сайте Кремля. «В ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — поздравил Путин. Также президент РФ отметил культуру, обычаи и традиции чеченского народа, которые те берегут. А также их высокие идеалы. Ранее президент России поздравил жителей Надыма с 50-летним юбилеем города. По его словам, этот праздник — значимое событие для всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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