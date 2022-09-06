В ДТП под Екатеринбургом погиб мотоциклист. Фото, видео

В ДТП под Екатеринбургом погиб мотоциклист

07 сентября 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

В поселке под Екатеринбургом погиб мотоциклист (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП в Зеленом Бору, мотоцикл горит. Рядом с местом ДТП без движений лежит водитель мотоцикла», — сообщают очевидцы в сообществе «ЧП Полевской|Криминал|Происшествия|ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Свердловской области и дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Фото: сообщество «ЧП Полевской|Криминал|Происшествия|ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП в Зеленом Бору, мотоцикл горит. Рядом с местом ДТП без движений лежит водитель мотоцикла», — сообщают очевидцы в сообществе «ЧП Полевской|Криминал|Происшествия|ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Свердловской области и дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.