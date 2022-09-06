06 сентября 2022

В ДТП под Екатеринбургом погиб мотоциклист. Фото, видео

В ДТП под Екатеринбургом погиб мотоциклист
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
В поселке под Екатеринбургом погиб мотоциклист (архивное фото) Фото:

В поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы.

«ДТП в Зеленом Бору, мотоцикл горит. Рядом с местом ДТП без движений лежит водитель мотоцикла», — сообщают очевидцы в сообществе «ЧП Полевской|Криминал|Происшествия|ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Свердловской области и дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.

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В поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы. «ДТП в Зеленом Бору, мотоцикл горит. Рядом с местом ДТП без движений лежит водитель мотоцикла», — сообщают очевидцы в сообществе «ЧП Полевской|Криминал|Происшествия|ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Смертельное ДТП произошло вечером 6 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Свердловской области и дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в районе 22-го километра Сибирского тракта иномарка не предоставила преимущество мотоциклисту, в итоге произошло столкновение. От полученных травм 24-летний водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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