Свердловский завод выдает премии сотрудникам за приведенных на работу друзей

УЗГА выдает премии сотрудникам за приведенных на работу знакомых

Руководство УЗГА готово платить сотрудникам за рекомендации кандидатов на вакансии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Уральского завода гражданской авиации» (УЗГА) выплачивает премии работникам, которые приводят работать на завод своих знакомых. Как рассказали представители предприятия, сотрудники могут заработать до 30 тысяч рублей.

«Данную практику на предприятии используют не первый год, сейчас актуальность в ней выросла в разы. Если рекомендуемый человек устраивается на УЗГА, то действующий сотрудник получает до 30 тысяч рублей. В программе участвуют все сотрудники предприятия, а список оплачиваемых вакансий большой», — рассказали в УЗГА.

В начале мая Минпромторг выделил уральскому заводу средства на завершение производства самолета «Байкал». Данную модель должны производить на замену советских кукурузников «Ан-2». Стоимость контракта составляет почти 3,5 млрд рублей, срок окончания работ — ноябрь 2024 года. Сразу после этого завод выставил на HeadHunter свыше 50 вакансий. Так, 18 мая URA.RU сообщало, что УЗГА разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 170 вакансий меньше чем за месяц. Предприятие ищет новых сотрудников в 15 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Самолет «Байкал» оснащен зарубежным мотором General Electriс H80-100, его планируется заменить на российский газотурбинный ВК-800СМ к 2024 году. Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса УЗГА в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. В 2020 году была информация, что руководство завода планирует открыть новое производство в Ульяновске, если не сможет договориться о бюджетном финансировании данного проекта в «Титановой долине», но в правительстве Свердловской области эту информацию опровергли.