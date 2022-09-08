Екатеринбуржец отсудил у УК 300 тысяч за порчу автомобиля

Житель Екатеринбурга получит более 300 тысяч рублей от «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики вовремя не отремонтировали дом, с которого во время ливня обрушилась мраморная крошка на автомобиль пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«Евгений В. подал иск к ООО „УК ЖКХ Октябрьского района“ в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с коммунальщиков ущерб, причиненный его автомобилю, в размере 148 573 рублей», — сообщают представители суда. Помимо этого мужчина попросил возместить ему расходы по оплате услуг эксперта, проценты за пользование чужими деньгами, начисленными на сумму основного обязательства, а также почтовые расходы и госпошлину.
Автомобиль пострадал в июле прошлого года: тогда житель Екатеринбурга припарковал свой автомобиль Hyundai Solaris рядом с многоквартирным домом по улице Мичурина, за который отвечала «УК ЖКХ Октябрьского района». Из-за ливня со стены дома на машину потерпевшего упала мраморная крошка, которая разбила заднее и лобовое стекло, а вмятины появились на заднем левом крыле и переднем капоте.
В результате Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме, но управляющая компания решила обжаловать решение и попросила уменьшить сумму выплат на 50%. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу УК.
Ранее житель Екатеринбурга пожаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков между домами по улицам Луначарского, 158Д, Куйбышева, 105, а также Карла Маркса, 50 и 52. За эти дома также отвечает «УК ЖКХ Октябрьского района». Тогда коммунальщики заявили, что проводили обработку контейнеров, но подземная парковка находится в ведомстве собственника.
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Житель Екатеринбурга получит более 300 тысяч рублей от «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики вовремя не отремонтировали дом, с которого во время ливня обрушилась мраморная крошка на автомобиль пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Евгений В. подал иск к ООО „УК ЖКХ Октябрьского района“ в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с коммунальщиков ущерб, причиненный его автомобилю, в размере 148 573 рублей», — сообщают представители суда. Помимо этого мужчина попросил возместить ему расходы по оплате услуг эксперта, проценты за пользование чужими деньгами, начисленными на сумму основного обязательства, а также почтовые расходы и госпошлину. Автомобиль пострадал в июле прошлого года: тогда житель Екатеринбурга припарковал свой автомобиль Hyundai Solaris рядом с многоквартирным домом по улице Мичурина, за который отвечала «УК ЖКХ Октябрьского района». Из-за ливня со стены дома на машину потерпевшего упала мраморная крошка, которая разбила заднее и лобовое стекло, а вмятины появились на заднем левом крыле и переднем капоте. В результате Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме, но управляющая компания решила обжаловать решение и попросила уменьшить сумму выплат на 50%. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу УК. Ранее житель Екатеринбурга пожаловался на крыс, которые поселились у мусорных баков между домами по улицам Луначарского, 158Д, Куйбышева, 105, а также Карла Маркса, 50 и 52. За эти дома также отвечает «УК ЖКХ Октябрьского района». Тогда коммунальщики заявили, что проводили обработку контейнеров, но подземная парковка находится в ведомстве собственника.