Небензя потребовал доказательств, что Россия закупает оружие у Ирана и КНДР

Небензя попросил у США и Британии доказательств, что Россия закупает оружие у Ирана и КНДР

09 сентября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Небензя обвинил США и Британию в клевете Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Москва потребовала у США и Великобритании доказательств утверждений о том, что Россия якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. Об этом доложил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР, я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности», — сказал Небензя на заседании Совбеза организации по поставкам оружия киевскому режиму. В ответ на его слова дипломаты двух государств промолчали. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у Америки нет подтверждений информации о поставках Ираном вооружений в Россию. В свою очередь, Украина еженедельно получает оружие, отправленное Западом. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, западные страны отправляют на Украину хлам вместо качественного вооружения.

Москва потребовала у США и Великобритании доказательств утверждений о том, что Россия якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. Об этом доложил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР, я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета безопасности», — сказал Небензя на заседании Совбеза организации по поставкам оружия киевскому режиму. В ответ на его слова дипломаты двух государств промолчали. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что у Америки нет подтверждений информации о поставках Ираном вооружений в Россию. В свою очередь, Украина еженедельно получает оружие, отправленное Западом. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, западные страны отправляют на Украину хлам вместо качественного вооружения.