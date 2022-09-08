08 сентября 2022

СК завел дело на директора свердловской компании из-за невыплаты зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
В Екатеринбурге следствием СКР возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы Фото:

Следственный отдел (СК) по Октябрьскому району города Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам общества с ограниченной ответственностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью из корыстной и иной личной заинтересованности полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату нескольким работникам указанного предприятия на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. В региональном СК также отметили, что следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.

В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников Уральского компрессорного завода из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Следственный отдел (СК) по Октябрьскому району города Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам общества с ограниченной ответственностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью из корыстной и иной личной заинтересованности полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату нескольким работникам указанного предприятия на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. В региональном СК также отметили, что следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств преступления. В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников Уральского компрессорного завода из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...