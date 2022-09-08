СК завел дело на директора свердловской компании из-за невыплаты зарплаты

Следственный отдел (СК) по Октябрьскому району города Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам общества с ограниченной ответственностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью из корыстной и иной личной заинтересованности полностью свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату нескольким работникам указанного предприятия на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. В региональном СК также отметили, что следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.
В начале июня URA.RU сообщало о забастовке сотрудников Уральского компрессорного завода из-за долгов по зарплате. Руководство завода задерживало выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод.
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