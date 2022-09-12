Источник: тюменцы заменят работников ямальского «Л’этуаль», уволенных из-за махинаций

На место уволенных из-за махинаций сотрудников в салехардский «Л’этуаль» пригласили тюменцев

12 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменские сотрудники уже приступили к работе в салехардском «Л’этуаль» Фото: Денис Моргунов © URA.RU На место уволенных из-за махинаций сотрудников «Л’этуаль» в Салехарде пригласили тюменцев. Об этом сообщил источник URA.RU на правах анонимности. «Всех сотрудников магазина „Л’этуаль“ в Салехарде уволили по статье из-за каких-то махинаций. Сейчас туда привезли работать продавцов и консультантов из Тюмени», — рассказал инсайдер агентства. В одном из тюменских магазинов данной сети информацию о переезде сотрудников подтвердили. «Да, наши ребята сейчас работают в Салехарде. Условия там точно такие же как здесь, зарплата такая же», — рассказал сотрудник. На горячей линии «Л’этуаль» агентству сообщили, что об увольнении сотрудников в салехардском магазине ничего не слышали. В УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

На место уволенных из-за махинаций сотрудников «Л’этуаль» в Салехарде пригласили тюменцев. Об этом сообщил источник URA.RU на правах анонимности. «Всех сотрудников магазина „Л’этуаль“ в Салехарде уволили по статье из-за каких-то махинаций. Сейчас туда привезли работать продавцов и консультантов из Тюмени», — рассказал инсайдер агентства. В одном из тюменских магазинов данной сети информацию о переезде сотрудников подтвердили. «Да, наши ребята сейчас работают в Салехарде. Условия там точно такие же как здесь, зарплата такая же», — рассказал сотрудник. На горячей линии «Л’этуаль» агентству сообщили, что об увольнении сотрудников в салехардском магазине ничего не слышали. В УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.