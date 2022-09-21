В Пермский край за год приехали 9 тысяч иностранцев

22 сентября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Всего за 2021 год Пермский край посетили 725 тыс. туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край за 2021 год посетили более 9 тысяч иностранных граждан. В регион приезжали из Германии, Индии, Казахстана и многих других стран. Об этом сообщается в статистике о туризме и коллективных местах размещения в Пермском крае на сайте Пермьстата. «В 2021 году коллективные средства размещения Пермского края приняли 725,5 тысяч человек, из них 99,5 тысяч — лица до 18 лет, 77,8 тысяч — 55 лет и старше. Иностранных граждан из Узбекистана, Беларуси, Индии, Германии, Казахстана и других стран было размещено более 9 тысяч человек», — говорится в статистике. Из соседних Удмуртии, Свердловской и Кировской областей за 2021 год в край приехали 7,5 тыс. человек. Большинство (6,1 тыс.) — из Уральской столицы. Чаще всего туристы останавливались на срок от 1 до 4 ночей в местных отелях и хостелах. Также в региональной службе статистики поделились информацией о том, куда выезжали сами пермские туристы. Всего за 2021 год из края отправились в путешествие 212,9 тысяч человек. Из них — 141,5 тыс. пермяков отправились смотреть в Россию. Из 71 тыс. жителей региона, выехавших заграницу, более половины (42 тысячи) посетили Турцию. Также популярными были Египет и ОАЭ. Средняя стоимость путевки по России для пермяка составила 21 тыс. рублей, заграницу — 50 тыс. рублей.

Пермский край за 2021 год посетили более 9 тысяч иностранных граждан. В регион приезжали из Германии, Индии, Казахстана и многих других стран. Об этом сообщается в статистике о туризме и коллективных местах размещения в Пермском крае на сайте Пермьстата. «В 2021 году коллективные средства размещения Пермского края приняли 725,5 тысяч человек, из них 99,5 тысяч — лица до 18 лет, 77,8 тысяч — 55 лет и старше. Иностранных граждан из Узбекистана, Беларуси, Индии, Германии, Казахстана и других стран было размещено более 9 тысяч человек», — говорится в статистике. Из соседних Удмуртии, Свердловской и Кировской областей за 2021 год в край приехали 7,5 тыс. человек. Большинство (6,1 тыс.) — из Уральской столицы. Чаще всего туристы останавливались на срок от 1 до 4 ночей в местных отелях и хостелах. Также в региональной службе статистики поделились информацией о том, куда выезжали сами пермские туристы. Всего за 2021 год из края отправились в путешествие 212,9 тысяч человек. Из них — 141,5 тыс. пермяков отправились смотреть в Россию. Из 71 тыс. жителей региона, выехавших заграницу, более половины (42 тысячи) посетили Турцию. Также популярными были Египет и ОАЭ. Средняя стоимость путевки по России для пермяка составила 21 тыс. рублей, заграницу — 50 тыс. рублей.