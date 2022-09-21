Пермяки возмущены огромной очередью в поликлинике. Фото

22 сентября 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Пермяки в очереди на прием к врачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяки возмущены огромной очередью в городской поликлинике, которая расположена по ул. Макаренко, 21. Фотографию очереди, которая ведет со второго этажа на первый пермяк в соцсети «ВКонтакте». «Вот так заботятся о пациентах, очередь уже на улицу выходит. Часами сидят, стоят, друг друга заражают», — комментирует фотографию Галина Никитина в сообществе «Подслушано Пермь». «В МСЧ № 9 то же самое! По два часа люди сидят!» — присоединяется к обсуждению Ольга Попова. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что эта поликлиника частная и находится не под контролем министерства. С главврачом самой поликлиники оперативно связаться не удалось, корреспондент агентства направил запрос по электронной почте. Ситуация с очередью в ООО «Городская поликлиника» не уникальна. Ранее агентство писало об аналогичной ситуации в городской поликлинике № 3. Очередь на прием для заболевших ОРВИ «Подслушано Пермь»/vk.com Галина Никитина возмущена длиной очереди «Подслушано Пермь»/vk.com По словам Ольги Поповой в других поликлиниках не лучше «Подслушано Пермь»/vk.com

Пермяки возмущены огромной очередью в городской поликлинике, которая расположена по ул. Макаренко, 21. Фотографию очереди, которая ведет со второго этажа на первый пермяк в соцсети «ВКонтакте». «Вот так заботятся о пациентах, очередь уже на улицу выходит. Часами сидят, стоят, друг друга заражают», — комментирует фотографию Галина Никитина в сообществе «Подслушано Пермь». «В МСЧ № 9 то же самое! По два часа люди сидят!» — присоединяется к обсуждению Ольга Попова. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что эта поликлиника частная и находится не под контролем министерства. С главврачом самой поликлиники оперативно связаться не удалось, корреспондент агентства направил запрос по электронной почте. Ситуация с очередью в ООО «Городская поликлиника» не уникальна. Ранее агентство писало об аналогичной ситуации в городской поликлинике № 3.