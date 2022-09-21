21 сентября 2022

Пермяки возмущены огромной очередью в поликлинике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники. Тюмень, очередь , поликлиника, поликлиника5
Пермяки в очереди на прием к врачу Фото:

Пермяки возмущены огромной очередью в городской поликлинике, которая расположена по ул. Макаренко, 21. Фотографию очереди, которая ведет со второго этажа на первый пермяк в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так заботятся о пациентах, очередь уже на улицу выходит. Часами сидят, стоят, друг друга заражают», — комментирует фотографию Галина Никитина в сообществе «Подслушано Пермь». «В МСЧ № 9 то же самое! По два часа люди сидят!» — присоединяется к обсуждению Ольга Попова.

В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что эта поликлиника частная и находится не под контролем министерства. С главврачом самой поликлиники оперативно связаться не удалось, корреспондент агентства направил запрос по электронной почте.

Ситуация с очередью в ООО «Городская поликлиника» не уникальна. Ранее агентство писало об аналогичной ситуации в городской поликлинике № 3.

Очередь на прием для заболевших ОРВИ
Галина Никитина возмущена длиной очереди
По словам Ольги Поповой в других поликлиниках не лучше

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Пермяки возмущены огромной очередью в городской поликлинике, которая расположена по ул. Макаренко, 21. Фотографию очереди, которая ведет со второго этажа на первый пермяк в соцсети «ВКонтакте». «Вот так заботятся о пациентах, очередь уже на улицу выходит. Часами сидят, стоят, друг друга заражают», — комментирует фотографию Галина Никитина в сообществе «Подслушано Пермь». «В МСЧ № 9 то же самое! По два часа люди сидят!» — присоединяется к обсуждению Ольга Попова. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что эта поликлиника частная и находится не под контролем министерства. С главврачом самой поликлиники оперативно связаться не удалось, корреспондент агентства направил запрос по электронной почте. Ситуация с очередью в ООО «Городская поликлиника» не уникальна. Ранее агентство писало об аналогичной ситуации в городской поликлинике № 3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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