Мэр Перми провел совещание с силовиками по мобилизации

В администрации Перми прошло совещание на тему частичной мобилизации. О встрече главы города Алексея Демкина с руководителями районов и военкоматов сообщает «Ъ-Прикамье».
«По данным издания, на совещании чиновники и представители военкоматов обсуждали взаимодействие во время этой мобилизационной кампании», — пишет »«Ъ-Прикамье». Отмечается, что это было первое совещание по теме мобилизации.
Ранее URA.RU сообщало о заявлении пермских властей по поводу мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 21 сентября.
Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Ее основной миссией является демилитаризация и денацификация страны.
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