Мэр Перми провел совещание с силовиками по мобилизации

22 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин встретился с силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации Перми прошло совещание на тему частичной мобилизации. О встрече главы города Алексея Демкина с руководителями районов и военкоматов сообщает «Ъ-Прикамье». «По данным издания, на совещании чиновники и представители военкоматов обсуждали взаимодействие во время этой мобилизационной кампании», — пишет »«Ъ-Прикамье». Отмечается, что это было первое совещание по теме мобилизации. Ранее URA.RU сообщало о заявлении пермских властей по поводу мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 21 сентября. Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Ее основной миссией является демилитаризация и денацификация страны.

В администрации Перми прошло совещание на тему частичной мобилизации. О встрече главы города Алексея Демкина с руководителями районов и военкоматов сообщает «Ъ-Прикамье». «По данным издания, на совещании чиновники и представители военкоматов обсуждали взаимодействие во время этой мобилизационной кампании», — пишет »«Ъ-Прикамье». Отмечается, что это было первое совещание по теме мобилизации. Ранее URA.RU сообщало о заявлении пермских властей по поводу мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 21 сентября. Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Ее основной миссией является демилитаризация и денацификация страны.