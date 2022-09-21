21 сентября 2022

Мэр Перми провел совещание с силовиками по мобилизации

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин встретился с силовиками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В администрации Перми прошло совещание на тему частичной мобилизации. О встрече главы города Алексея Демкина с руководителями районов и военкоматов сообщает «Ъ-Прикамье».

«По данным издания, на совещании чиновники и представители военкоматов обсуждали взаимодействие во время этой мобилизационной кампании», — пишет »«Ъ-Прикамье». Отмечается, что это было первое совещание по теме мобилизации.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении пермских властей по поводу мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 21 сентября.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Ее основной миссией является демилитаризация и денацификация страны.

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В администрации Перми прошло совещание на тему частичной мобилизации. О встрече главы города Алексея Демкина с руководителями районов и военкоматов сообщает «Ъ-Прикамье». «По данным издания, на совещании чиновники и представители военкоматов обсуждали взаимодействие во время этой мобилизационной кампании», — пишет »«Ъ-Прикамье». Отмечается, что это было первое совещание по теме мобилизации. Ранее URA.RU сообщало о заявлении пермских властей по поводу мобилизации. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 21 сентября. Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля. Ее основной миссией является демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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