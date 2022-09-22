В Кремле назвали ложью информацию о мобилизации миллиона человек Песков: в России не собираются отправить на спецоперацию миллион человек 22 сентября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков прокомментировал информацию о мобилизации россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России не собираются мобилизовать миллион человек для выполнения целей в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ложь», — сказал представитель Кремля РИА «Новости». Больше никакой информации от Пескова получить не удалось. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В связи с этим был опубликован соответствующий документ с одним нераскрытым пунктом, передает телеканал 360. Седьмой пункт указа предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает «Национальная служба новостей». В России не собираются мобилизовать миллион человек для выполнения целей в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ложь», — сказал представитель Кремля РИА «Новости». Больше никакой информации от Пескова получить не удалось. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В связи с этим был опубликован соответствующий документ с одним нераскрытым пунктом, передает телеканал 360. Седьмой пункт указа предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям