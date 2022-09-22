В Кремле назвали ложью информацию о мобилизации миллиона человек

Песков: в России не собираются отправить на спецоперацию миллион человек
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Дмитрий Песков прокомментировал информацию о мобилизации россиян Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России не собираются мобилизовать миллион человек для выполнения целей в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ложь», — сказал представитель Кремля РИА «Новости». Больше никакой информации от Пескова получить не удалось.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В связи с этим был опубликован соответствующий документ с одним нераскрытым пунктом, передает телеканал 360. Седьмой пункт указа предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает «Национальная служба новостей».

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В России не собираются мобилизовать миллион человек для выполнения целей в ходе спецоперации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ложь», — сказал представитель Кремля РИА «Новости». Больше никакой информации от Пескова получить не удалось. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В связи с этим был опубликован соответствующий документ с одним нераскрытым пунктом, передает телеканал 360. Седьмой пункт указа предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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