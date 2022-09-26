Курганские детсады и школы будет проверять ФСБ и Росгвардия

Глава Курганской области Вадим Шумков поручил создать рабочую группу для проверок школ и детских садов

27 сентября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Шумков поручил силовикам проверить школы и детсады на готовность в случае ЧП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил представителям ФСБ и Росгвардии провести проверку готовности школ, детских садов и ссузов к оперативным действиям в случае ЧП. Такое решение глава региона принял 27 сентября на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства области. «Губернатор Вадим Шумков поручил создать рабочую группу для проверки готовности школ к оперативным действиям в случае ЧП, знаний и выполнения сотрудниками детсадов, школ и ссузов специально разработанного с участием правоохранительных органов алгоритма действий. В рабочую группу в том числе войдут представители ФСБ, УМВД и Росгвардии по Курганской области», — говорится в сообщении. Также Шумков попросил региональное УМВД, чтобы экипажи ППС и Росгвардии патрулировали образовательные учреждения. В ходе заседания глава региона подчеркнул, что обеспечение безопасности также зависит и от руководителей образовательных учреждений. «Я прошу провести дополнительный инструктаж с сотрудниками школ, детских садов и колледжей по действиям в случае ЧП. Они должны до автоматизма знать, что делать, куда бежать, куда звонить», — отметил Шумков. Также в образовательных учреждениях пройдут родительские собрания, где обсудят взаимодействие родителей и педагогов в части воспитания детей и контроля за их поведением в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что после ЧП со стрельбой в Ижевске в курганских школах усилят меры безопасности. По официальным данным, в результате трагедии погибли 17 человек. Среди них 11 детей и шесть взрослых. Глава Курганской области Вадим Шумков принес соболезнования семьям погибшим при стрельбе в школе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил представителям ФСБ и Росгвардии провести проверку готовности школ, детских садов и ссузов к оперативным действиям в случае ЧП. Такое решение глава региона принял 27 сентября на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства области. «Губернатор Вадим Шумков поручил создать рабочую группу для проверки готовности школ к оперативным действиям в случае ЧП, знаний и выполнения сотрудниками детсадов, школ и ссузов специально разработанного с участием правоохранительных органов алгоритма действий. В рабочую группу в том числе войдут представители ФСБ, УМВД и Росгвардии по Курганской области», — говорится в сообщении. Также Шумков попросил региональное УМВД, чтобы экипажи ППС и Росгвардии патрулировали образовательные учреждения. В ходе заседания глава региона подчеркнул, что обеспечение безопасности также зависит и от руководителей образовательных учреждений. «Я прошу провести дополнительный инструктаж с сотрудниками школ, детских садов и колледжей по действиям в случае ЧП. Они должны до автоматизма знать, что делать, куда бежать, куда звонить», — отметил Шумков. Также в образовательных учреждениях пройдут родительские собрания, где обсудят взаимодействие родителей и педагогов в части воспитания детей и контроля за их поведением в соцсетях. Ранее URA.RU писало, что после ЧП со стрельбой в Ижевске в курганских школах усилят меры безопасности. По официальным данным, в результате трагедии погибли 17 человек. Среди них 11 детей и шесть взрослых. Глава Курганской области Вадим Шумков принес соболезнования семьям погибшим при стрельбе в школе.