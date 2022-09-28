Канада собирается ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
В Канаде заявили, что не будут признавать референдумы Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Канада собирается ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этому. Канада никогда не признает результаты этих референдумов», — сказал Трюдо. Заявление опубликовано на его сайте. Он отметил, что страна и дальше собирается поддерживать Украину.

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися, сообщает Life. По предварительным подсчетам голосов, большинство жителей этих территорий проголосовали «за», передает «Утро.ру».

Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из задач является помощь жителям Донбасса. В ответ на спецоперацию западные страны ввели санкции против России.

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Канада собирается ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этому. Канада никогда не признает результаты этих референдумов», — сказал Трюдо. Заявление опубликовано на его сайте. Он отметил, что страна и дальше собирается поддерживать Украину. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися, сообщает Life. По предварительным подсчетам голосов, большинство жителей этих территорий проголосовали «за», передает «Утро.ру». Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из задач является помощь жителям Донбасса. В ответ на спецоперацию западные страны ввели санкции против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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