Канада собирается ввести новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

28 сентября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

В Канаде заявили, что не будут признавать референдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Канада собирается ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этому. Канада никогда не признает результаты этих референдумов», — сказал Трюдо. Заявление опубликовано на его сайте. Он отметил, что страна и дальше собирается поддерживать Украину. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися, сообщает Life . По предварительным подсчетам голосов, большинство жителей этих территорий проголосовали «за», передает «Утро.ру». Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из задач является помощь жителям Донбасса. В ответ на спецоперацию западные страны ввели санкции против России.

Канада собирается ввести новые антироссийские санкции в ответ на референдумы о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этому. Канада никогда не признает результаты этих референдумов», — сказал Трюдо. Заявление опубликовано на его сайте. Он отметил, что страна и дальше собирается поддерживать Украину. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Общественная палата РФ признала референдумы состоявшимися, сообщает Life. По предварительным подсчетам голосов, большинство жителей этих территорий проголосовали «за», передает «Утро.ру». Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, а также часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что одной из задач является помощь жителям Донбасса. В ответ на спецоперацию западные страны ввели санкции против России.