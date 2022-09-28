Пермякам разъяснили, как выехать за границу в условиях мобилизации

Пермяки идут в военкомат, чтобы выехать за границу в условиях мобилизации

Для выезда за пределы РФ пермякам нужно обратиться с документами в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Перми обращаются в военкоматы, чтобы узнать о возможности выезда за пределы РФ в условиях объявленной частичной мобилизации. Это выяснил корреспондент URA.RU побывавший в военкомате Свердловского и Ленинского района Перми.

«Для того, чтобы получить справку о возможности выезда за границу, вам необходимо предоставить в военкомат документы: паспорт и военный билет», — объяснила сотрудница военкомата одному из мужчин, обратившегося к ней за разъяснением. В министерстве безопасности Пермского края URA.RU подтвердили, что пермяки могут покинуть пределы страны во время мобилизации. При этом в минтербезопасности отметили, что «военкомат сверит возраст гражданина и его нахождение в списках мобилизованных».

Ранее портал Объясняем.рф разместил информацию о том, что ограничений на выдачу загранпаспортов в России в связи с частичной мобилизацией не будет. Исключение — уже призванные или получившие повестку. О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ заявили о намерении призвать 300 тысяч резервистов.