В Совете Федерации предложили запретить выезжать за границу гражданам призывного возраста

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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Гражданам призывного возраста могут запретить выезд за границу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России необходимо запретить выезд из страны гражданам призывного возраста на время частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — цитирует Цекова РИА «Новости». Сенатор добавил, что выезд за границу необходимо разрешить только тем, кто не годен к военной службе, и имеют соответствующие медицинские показания.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, в некоторых регионах им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Ранее глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации.

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В России необходимо запретить выезд из страны гражданам призывного возраста на время частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — цитирует Цекова РИА «Новости». Сенатор добавил, что выезд за границу необходимо разрешить только тем, кто не годен к военной службе, и имеют соответствующие медицинские показания. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, в некоторых регионах им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Ранее глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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