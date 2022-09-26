В Совете Федерации предложили запретить выезжать за границу гражданам призывного возраста

В России необходимо запретить выезд из страны гражданам призывного возраста на время частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — цитирует Цекова РИА «Новости». Сенатор добавил, что выезд за границу необходимо разрешить только тем, кто не годен к военной службе, и имеют соответствующие медицинские показания.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, в некоторых регионах им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Ранее глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации.
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В России необходимо запретить выезд из страны гражданам призывного возраста на время частичной мобилизации. Об этом сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — цитирует Цекова РИА «Новости». Сенатор добавил, что выезд за границу необходимо разрешить только тем, кто не годен к военной службе, и имеют соответствующие медицинские показания. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, в некоторых регионах им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Ранее глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации.