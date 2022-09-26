Минобороны РФ отказалось ограничивать передвижения граждан во время мобилизации

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Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, армия, военные, солдаты, донецкая народная республика, ополченцы, днр, добровольцы, военком, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас, резервисты
Мобилизация не обязывает россиян отказываться от передвижения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — пояснили в ведомстве. Разъяснение опубликовано в telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о намерении призвать 300 тысяч резервистов.

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В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — пояснили в ведомстве. Разъяснение опубликовано в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о намерении призвать 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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