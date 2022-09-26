Минобороны РФ отказалось ограничивать передвижения граждан во время мобилизации

26 сентября 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Мобилизация не обязывает россиян отказываться от передвижения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — пояснили в ведомстве. Разъяснение опубликовано в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о намерении призвать 300 тысяч резервистов.

В условиях частичной мобилизации в России не предусматривается ограничение на передвижение граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — пояснили в ведомстве. Разъяснение опубликовано в telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о намерении призвать 300 тысяч резервистов.