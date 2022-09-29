Главному юристу челябинского правительства продлили контракт

30 сентября 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Валерий Быков еще как минимум год будет возглавлять Главное управление юстиции Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт на один год. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации 30 сентября. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. При необходимости закон допускает продление полномочий чиновника, но уже на условиях ежегодного заключения с ним контракта. Так, в 2021 году с Быковым уже было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции отвечает за работу мировых судей в Челябинской области. Быков руководит ведомством с 2004 года.

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт на один год. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации 30 сентября. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. При необходимости закон допускает продление полномочий чиновника, но уже на условиях ежегодного заключения с ним контракта. Так, в 2021 году с Быковым уже было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции отвечает за работу мировых судей в Челябинской области. Быков руководит ведомством с 2004 года.