29 сентября 2022

Главному юристу челябинского правительства продлили контракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ЧО. Челябинск., быков валерий
Валерий Быков еще как минимум год будет возглавлять Главное управление юстиции Челябинской области Фото:

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт на один год. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации 30 сентября.

В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. При необходимости закон допускает продление полномочий чиновника, но уже на условиях ежегодного заключения с ним контракта. Так, в 2021 году с Быковым уже было подписано аналогичное соглашение.

Главное управление юстиции отвечает за работу мировых судей в Челябинской области. Быков руководит ведомством с 2004 года.

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Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт на один год. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «В соответствии с федеральным законом о государственной и гражданской службе РФ продлить срок государственной службы Быкову Валерию Петровичу по 30 сентября 2023 года. Постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале официальной информации 30 сентября. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. При необходимости закон допускает продление полномочий чиновника, но уже на условиях ежегодного заключения с ним контракта. Так, в 2021 году с Быковым уже было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции отвечает за работу мировых судей в Челябинской области. Быков руководит ведомством с 2004 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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