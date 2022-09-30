Житель Златоуста собрал теплую посылку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Златоуста Челябинской области Алексей Сидоров сшил несколько десятков теплых головных уборов для отправки в зону проведения спецоперации в виде гуманитарного груза. В соцсетях его поступок поставили в пример сплочения россиян.

«Там помощь людям любая нужна, я вот решил так помочь. Я человек переживающий, а там все взрывается, у людей вещи портятся, им неоткуда взять. Думаю, посылку отправлю», — рассказал Алексей Сидоров в информации сообщества «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что шить научился сам около 15 лет назад. Он покупает по два-три метра ткани и постепенно сшивает головные уборы.

В комментариях десятки южноуральцев выразили свое восхищение его поступком. Некоторые заявили, что его поступок может стать примером для остальных.

«Низкий поклон… Вы удивительный человек, такое сейчас редкость, как и доброта в целом», — отметила Ульяна Мастер.

«Дай бог ему здоровья. Пока есть такие люди, нас не победить», — заявил Вадим С.

«Спасибо большое Вам за человеческое тепло. В прямом и переносном смысле», — сказала Татьяна К.