30 сентября 2022

Житель Златоуста сшил теплые шапки для отправки в зону спецоперации. Видео

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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, урал, шапка
Житель Златоуста собрал теплую посылку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Златоуста Челябинской области Алексей Сидоров сшил несколько десятков теплых головных уборов для отправки в зону проведения спецоперации в виде гуманитарного груза. В соцсетях его поступок поставили в пример сплочения россиян.

«Там помощь людям любая нужна, я вот решил так помочь. Я человек переживающий, а там все взрывается, у людей вещи портятся, им неоткуда взять. Думаю, посылку отправлю», — рассказал Алексей Сидоров в информации сообщества «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что шить научился сам около 15 лет назад. Он покупает по два-три метра ткани и постепенно сшивает головные уборы.

В комментариях десятки южноуральцев выразили свое восхищение его поступком. Некоторые заявили, что его поступок может стать примером для остальных.

«Низкий поклон… Вы удивительный человек, такое сейчас редкость, как и доброта в целом», — отметила Ульяна Мастер.

«Дай бог ему здоровья. Пока есть такие люди, нас не победить», — заявил Вадим С.

«Спасибо большое Вам за человеческое тепло. В прямом и переносном смысле», — сказала Татьяна К.

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Житель Златоуста Челябинской области Алексей Сидоров сшил несколько десятков теплых головных уборов для отправки в зону проведения спецоперации в виде гуманитарного груза. В соцсетях его поступок поставили в пример сплочения россиян. «Там помощь людям любая нужна, я вот решил так помочь. Я человек переживающий, а там все взрывается, у людей вещи портятся, им неоткуда взять. Думаю, посылку отправлю», — рассказал Алексей Сидоров в информации сообщества «Наш Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина добавил, что шить научился сам около 15 лет назад. Он покупает по два-три метра ткани и постепенно сшивает головные уборы. В комментариях десятки южноуральцев выразили свое восхищение его поступком. Некоторые заявили, что его поступок может стать примером для остальных. «Низкий поклон… Вы удивительный человек, такое сейчас редкость, как и доброта в целом», — отметила Ульяна Мастер. «Дай бог ему здоровья. Пока есть такие люди, нас не победить», — заявил Вадим С. «Спасибо большое Вам за человеческое тепло. В прямом и переносном смысле», — сказала Татьяна К.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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