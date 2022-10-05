Польский телеканал назвал Путина президентом Украины

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Польский телеканал допустил ошибку в титрах к выступлению Владимира Путина Фото:

Польский телеканал Polsat News назвал президента России Владимира Путина украинским лидером. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В Сети расходится видео с фейлом на польском ТВ. Журналисты программы „События“ допустили „небольшую“ ошибочку в титре Путина», — передает Shot.

Речь идет о выступлении Путина на митинге-концерте на Красной площади в поддержку новых российских регионов. Президент РФ объявил о вступлении освобожденных территорий в состав РФ 30 сентября.

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Польский телеканал Polsat News назвал президента России Владимира Путина украинским лидером. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Сети расходится видео с фейлом на польском ТВ. Журналисты программы „События“ допустили „небольшую“ ошибочку в титре Путина», — передает Shot. Речь идет о выступлении Путина на митинге-концерте на Красной площади в поддержку новых российских регионов. Президент РФ объявил о вступлении освобожденных территорий в состав РФ 30 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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