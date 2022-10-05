Польский телеканал назвал Путина президентом Украины

05 октября 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Польский телеканал допустил ошибку в титрах к выступлению Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польский телеканал Polsat News назвал президента России Владимира Путина украинским лидером. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Сети расходится видео с фейлом на польском ТВ. Журналисты программы „События“ допустили „небольшую“ ошибочку в титре Путина», — передает Shot. Речь идет о выступлении Путина на митинге-концерте на Красной площади в поддержку новых российских регионов. Президент РФ объявил о вступлении освобожденных территорий в состав РФ 30 сентября.

Польский телеканал Polsat News назвал президента России Владимира Путина украинским лидером. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В Сети расходится видео с фейлом на польском ТВ. Журналисты программы „События“ допустили „небольшую“ ошибочку в титре Путина», — передает Shot. Речь идет о выступлении Путина на митинге-концерте на Красной площади в поддержку новых российских регионов. Президент РФ объявил о вступлении освобожденных территорий в состав РФ 30 сентября.