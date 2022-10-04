Курганцы смогут пожаловаться на отопление в мэрию города

Курганцев, недовольных отоплением, приглашают звонить на горячую линию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы могут пожаловаться на проблемы с запуском отопления в своих домах по телефону горячей линии. О приеме жалоб горожан на отопление рассказали в администрации Кургана.

«6 октября департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана проведет прямой провод с населением по вопросам запуска тепла», — информирует паблик мэрии в соцсети «ВКонтакте». Отвечать на вопросы граждан сотрудники департамента будут в течение двух часов.

Как рассказали в мэрии, дозвониться до консультантов можно будет с 16 до 18 часов по местному времени. «Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00», — сообщили номер телефона для звонков в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Кургана Елена Ситникова рассказала, почему может не быть отопления в квартирах. Как объяснила глава города, подключение проходит поэтапно.