«Уралвагонзавод» показал в деле легендарный танк, который умеет «летать». Видео

05 октября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Танк «Т-90» был принят на вооружение российской армии 30 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нижнетагильский «Уралвагонзавод» в честь 30-летния танка «Т-90» показал его в действии и рассказал о модернизированном варианте под именем «Прорыв». Как рассказали в пресс-службе завода, боевая машина может эксплуатироваться в различных условиях и может «летать». «Ему не страшны ни пески и жара пустынь, ни дебри и влажность джунглей. Он надежен, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. И даже может летать. Все это о танке Т-90 „Уралвагонзавода“, который сегодня отмечает юбилей. 30 лет назад, 5 октября 1992 года, он был принят на вооружение российской армии», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом представители завода отметили, что экспортный вариант данного танка — «Т-90С» — является самым коммерчески успешным танком XXI века. «В российские войска УВЗ сегодня поставляет модернизированный „Прорыв“», — подытожили они. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Они усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» в честь 30-летния танка «Т-90» показал его в действии и рассказал о модернизированном варианте под именем «Прорыв». Как рассказали в пресс-службе завода, боевая машина может эксплуатироваться в различных условиях и может «летать». «Ему не страшны ни пески и жара пустынь, ни дебри и влажность джунглей. Он надежен, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. И даже может летать. Все это о танке Т-90 „Уралвагонзавода“, который сегодня отмечает юбилей. 30 лет назад, 5 октября 1992 года, он был принят на вооружение российской армии», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом представители завода отметили, что экспортный вариант данного танка — «Т-90С» — является самым коммерчески успешным танком XXI века. «В российские войска УВЗ сегодня поставляет модернизированный „Прорыв“», — подытожили они. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о поставках «Уралвагонзаводом» техники для российской армии. Предприятие поставило модернизированные боевые машины БРМ-1К. Они усовершенствованы, имеют современный двигатель, новые средства связи и бортовую электронику с системой навигации. В начале июля УВЗ также поставлял в министерство партию БРЭМ-1М.