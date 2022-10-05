Авиабилеты на рейс Москва-Пермь упали в цене

06 октября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Сейчас средняя цена на рейс из Москвы в Пермь составляет 3683 рубля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Билеты на перелет из Москвы в Пермь подешевели на четверть. Об этом сообщают аналитики сервиса Туту.ру. Цены приведены в сравнение с данными за осень 2021 года. «Примерно на четверть в среднем сократились средние чеки за перелет по направлениям Москва — Пермь», — рассказали в сервисе. Ранее билеты на рейс в среднем стоили 4969 рублей, а сейчас цена снизилась до 3683 рублей в одну сторону (-26%). Стоимость на авиабилет на перелет из Санкт-Петербурга в Пермь упала на 19%: с 4415 рублей осенью 2021 года до 3591 рублей осенью текущего года. Самым подешевевшим направлением в стране стал перелет из Читы в Хабаровск (41%). На втором месте по снижению цены — рейс из Самары в Минеральные Воды (-36%), а на третьем — из Хабаровска в Улан-Удэ (-35%). Ранее стало известно о резком росте цен на заграничные направления из России. В сентябре стоимость авиабилетов в Дубаи, Ереван, Астану и Стамбул выросли в 10-15 раз.

Билеты на перелет из Москвы в Пермь подешевели на четверть. Об этом сообщают аналитики сервиса Туту.ру. Цены приведены в сравнение с данными за осень 2021 года. «Примерно на четверть в среднем сократились средние чеки за перелет по направлениям Москва — Пермь», — рассказали в сервисе. Ранее билеты на рейс в среднем стоили 4969 рублей, а сейчас цена снизилась до 3683 рублей в одну сторону (-26%). Стоимость на авиабилет на перелет из Санкт-Петербурга в Пермь упала на 19%: с 4415 рублей осенью 2021 года до 3591 рублей осенью текущего года. Самым подешевевшим направлением в стране стал перелет из Читы в Хабаровск (41%). На втором месте по снижению цены — рейс из Самары в Минеральные Воды (-36%), а на третьем — из Хабаровска в Улан-Удэ (-35%). Ранее стало известно о резком росте цен на заграничные направления из России. В сентябре стоимость авиабилетов в Дубаи, Ереван, Астану и Стамбул выросли в 10-15 раз.