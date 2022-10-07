Япония ужесточает санкции против России из-за присоединения новых регионов

07 октября 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

Власти Японии вводят новые санкции против РФ после присоединения новых регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Правительство Японии в ответ на присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России ввело дополнительные санкции в отношении РФ. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара. «По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций», — заявил Кихара. Он уточнил, что санкции направлены на замораживание активов представителей новых регионов России, а также против иных официальных представителей России. Список с конкретными именами не разглашается. Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. Ранее власти Японии объявляли о том, что у них имеются планы по расширению санкций против РФ, передавал RT. При этом в правительстве Японии заявляли, что намерены заключить с Россией мирный договор, сообщает телеканал 360.

Правительство Японии в ответ на присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России ввело дополнительные санкции в отношении РФ. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара. «По итогам заседания кабинета министров было принято решение о введении новых дополнительных санкций», — заявил Кихара. Он уточнил, что санкции направлены на замораживание активов представителей новых регионов России, а также против иных официальных представителей России. Список с конкретными именами не разглашается. Страны Запада ввели жесткие ограничения против Москвы с началом российской спецоперации на Украине. Новый, восьмой пакет санкций против РФ связан с присоединением к России освобожденных территорий Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областей. Ранее власти Японии объявляли о том, что у них имеются планы по расширению санкций против РФ, передавал RT. При этом в правительстве Японии заявляли, что намерены заключить с Россией мирный договор, сообщает телеканал 360.