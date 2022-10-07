07 октября 2022

Соцзащита Челябинска начала прием заявления на выплату для детей мобилизованных

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, экипировка, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка Фото:
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Мобилизация в России

Семьи мобилизованных в Челябинске в ближайшие выходные смогут подать заявления на получение единовременной выплаты. Документы приниматься в управлениях соцзащиты по месту жительства.

«При себе иметь паспорт и его копию, свидетельство о рождении на всех детей до 18 лет, справку о мобилизации отца детей, реквизиты карты „Мир“. Если справки о мобилизации нет, то управление социальной защиты запросит ее самостоятельно», — сообщили в мэрии Челябинска.

Уточняется, что прием документов осуществляется 8 и 9 октября с 9 до 17 часов. Размер единовременной выплаты на каждого ребенка составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из средств областного бюджета.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Семьи мобилизованных в Челябинске в ближайшие выходные смогут подать заявления на получение единовременной выплаты. Документы приниматься в управлениях соцзащиты по месту жительства. «При себе иметь паспорт и его копию, свидетельство о рождении на всех детей до 18 лет, справку о мобилизации отца детей, реквизиты карты „Мир“. Если справки о мобилизации нет, то управление социальной защиты запросит ее самостоятельно», — сообщили в мэрии Челябинска. Уточняется, что прием документов осуществляется 8 и 9 октября с 9 до 17 часов. Размер единовременной выплаты на каждого ребенка составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из средств областного бюджета. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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