Соцзащита Челябинска начала прием заявления на выплату для детей мобилизованных

08 октября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных в Челябинске в ближайшие выходные смогут подать заявления на получение единовременной выплаты. Документы приниматься в управлениях соцзащиты по месту жительства. «При себе иметь паспорт и его копию, свидетельство о рождении на всех детей до 18 лет, справку о мобилизации отца детей, реквизиты карты „Мир“. Если справки о мобилизации нет, то управление социальной защиты запросит ее самостоятельно», — сообщили в мэрии Челябинска. Уточняется, что прием документов осуществляется 8 и 9 октября с 9 до 17 часов. Размер единовременной выплаты на каждого ребенка составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из средств областного бюджета. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.

Семьи мобилизованных в Челябинске в ближайшие выходные смогут подать заявления на получение единовременной выплаты. Документы приниматься в управлениях соцзащиты по месту жительства. «При себе иметь паспорт и его копию, свидетельство о рождении на всех детей до 18 лет, справку о мобилизации отца детей, реквизиты карты „Мир“. Если справки о мобилизации нет, то управление социальной защиты запросит ее самостоятельно», — сообщили в мэрии Челябинска. Уточняется, что прием документов осуществляется 8 и 9 октября с 9 до 17 часов. Размер единовременной выплаты на каждого ребенка составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут выплачены из средств областного бюджета. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября.