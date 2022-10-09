09 октября 2022

«Ведомости»: переговоры Путина и главы МАГАТЭ Гросси могут пройти на этой неделе

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин и Рафаэль Гросси могут провести переговоры 11 октября в Санкт-Петербурге Фото:
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Переговоры президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут пройти на грядущей неделе. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова источника, близкого к Старой площади.

Как заявляет собеседник газеты, переговоры Владимира Путина и Рафаэля Гросси могут состояться в период с 10 по 16 октября. По его словам, встреча может пройти в Санкт-Петербурге 11 октября. Другой источник издания, близкий к администрации президента РФ, заявил, что Кремль уже ведет подготовку к этой беседе.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что основной темой переговоров Путина и Гросси будет ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его мнению, Гросси будет пытаться найти консенсус и продвигать интересы МАГАТЭ, направленные на сохранение своей миссии на станции.

Запорожье, а также Херсонская область и ЛДНР вошли в состав РФ по итогам референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября. Ранее власти Запорожья предупредили о провокации Киева на запорожской АЭС. Путин заявил, что ЗАЭС перешла под управление РФ. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС готова к визиту МАГАТЭ.

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Переговоры президента России Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут пройти на грядущей неделе. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на слова источника, близкого к Старой площади. Как заявляет собеседник газеты, переговоры Владимира Путина и Рафаэля Гросси могут состояться в период с 10 по 16 октября. По его словам, встреча может пройти в Санкт-Петербурге 11 октября. Другой источник издания, близкий к администрации президента РФ, заявил, что Кремль уже ведет подготовку к этой беседе. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович считает, что основной темой переговоров Путина и Гросси будет ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его мнению, Гросси будет пытаться найти консенсус и продвигать интересы МАГАТЭ, направленные на сохранение своей миссии на станции. Запорожье, а также Херсонская область и ЛДНР вошли в состав РФ по итогам референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября. Ранее власти Запорожья предупредили о провокации Киева на запорожской АЭС. Путин заявил, что ЗАЭС перешла под управление РФ. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ЗАЭС готова к визиту МАГАТЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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