Свердловский предприниматель подарил мобилизованным компьютерную технику

Предприниматель из Новоуральска (Свердловская область) Михаил Стулов подарил военнослужащим из Елани компьютерную технику. Она необходимо для обучения мобилизованных.
«В воскресенье она [техника] будет отправлена с гуманитарной помощью в областной центр в Елани, где проходят обучение наши земляки. Ноутбук, компьютер, проектор, флешки — все это было предоставлено по заявке военных. Фотоаппарат подарил для наших ребят Александр Александров», — сообщает новоуральская газета «Нейва». Отправленная техника будет использоваться для обучения мобилизованных, затем ее отправят к месту несения службы мобилизованных.
Ранее волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи.
Ноутбук, компьютер, проектор и флешки передали мобилизованным в Елани
Фото: газета «Нейва»
Технику военные попросили для обучения мобилизованных
Фото: газета «Нейва»
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Предприниматель из Новоуральска (Свердловская область) Михаил Стулов подарил военнослужащим из Елани компьютерную технику. Она необходимо для обучения мобилизованных. «В воскресенье она [техника] будет отправлена с гуманитарной помощью в областной центр в Елани, где проходят обучение наши земляки. Ноутбук, компьютер, проектор, флешки — все это было предоставлено по заявке военных. Фотоаппарат подарил для наших ребят Александр Александров», — сообщает новоуральская газета «Нейва». Отправленная техника будет использоваться для обучения мобилизованных, затем ее отправят к месту несения службы мобилизованных. Ранее волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи.