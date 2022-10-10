Свердловский предприниматель подарил мобилизованным компьютерную технику

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, Армия россии
Среди необходимой техники для мобилизованных оказались ноутбук, компьютер, проектор и флешки Фото:

Предприниматель из Новоуральска (Свердловская область) Михаил Стулов подарил военнослужащим из Елани компьютерную технику. Она необходимо для обучения мобилизованных.

«В воскресенье она [техника] будет отправлена с гуманитарной помощью в областной центр в Елани, где проходят обучение наши земляки. Ноутбук, компьютер, проектор, флешки — все это было предоставлено по заявке военных. Фотоаппарат подарил для наших ребят Александр Александров», — сообщает новоуральская газета «Нейва». Отправленная техника будет использоваться для обучения мобилизованных, затем ее отправят к месту несения службы мобилизованных.

Ранее волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи.

Ноутбук, компьютер, проектор и флешки передали мобилизованным в Елани
Фото:
Технику военные попросили для обучения мобилизованных
Фото:

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Предприниматель из Новоуральска (Свердловская область) Михаил Стулов подарил военнослужащим из Елани компьютерную технику. Она необходимо для обучения мобилизованных. «В воскресенье она [техника] будет отправлена с гуманитарной помощью в областной центр в Елани, где проходят обучение наши земляки. Ноутбук, компьютер, проектор, флешки — все это было предоставлено по заявке военных. Фотоаппарат подарил для наших ребят Александр Александров», — сообщает новоуральская газета «Нейва». Отправленная техника будет использоваться для обучения мобилизованных, затем ее отправят к месту несения службы мобилизованных. Ранее волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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