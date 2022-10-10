Свердловский предприниматель подарил мобилизованным компьютерную технику

Среди необходимой техники для мобилизованных оказались ноутбук, компьютер, проектор и флешки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель из Новоуральска (Свердловская область) Михаил Стулов подарил военнослужащим из Елани компьютерную технику. Она необходимо для обучения мобилизованных.

«В воскресенье она [техника] будет отправлена с гуманитарной помощью в областной центр в Елани, где проходят обучение наши земляки. Ноутбук, компьютер, проектор, флешки — все это было предоставлено по заявке военных. Фотоаппарат подарил для наших ребят Александр Александров», — сообщает новоуральская газета «Нейва». Отправленная техника будет использоваться для обучения мобилизованных, затем ее отправят к месту несения службы мобилизованных.

Ранее волонтеры из Свердловской области совместно с единомышленниками из других регионов РФ собрали помощь для российских солдат в 20 военных частях. В Луганскую народную республику уже направили 20 тонн помощи.

Ноутбук, компьютер, проектор и флешки передали мобилизованным в Елани Фото: газета «Нейва»