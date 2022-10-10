Кадыров доложил о новой группе добровольцев, отправившихся на фронт

Более 200 добровольцев из Грозного отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Еще одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. […] Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы», — написал Кадыров в telegram-канале. «Неукротимое желание сломать хребет фашистскому киевскому режиму и отправить в ад сатанистов являются отличительными чертами настоящих патриотов, решивших сегодня ратным трудом подтвердить свои искренние намерения», — подчеркнул он.
Глава Чечни пожелал бойцам удачи. Он выразил уверенность в том, что, «имея такую высокую подготовку и несгибаемый боевой дух», они с легкостью будут выполнять любые поручения командования.
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Более 200 добровольцев из Грозного отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом доложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Еще одна группа добровольцев из более 200 человек отправилась в зону СВО из Грозного. […] Их не нужно призывать, да и повесткам они были бы только рады, но не дождались. В итоге решили записаться в добровольцы», — написал Кадыров в telegram-канале. «Неукротимое желание сломать хребет фашистскому киевскому режиму и отправить в ад сатанистов являются отличительными чертами настоящих патриотов, решивших сегодня ратным трудом подтвердить свои искренние намерения», — подчеркнул он. Глава Чечни пожелал бойцам удачи. Он выразил уверенность в том, что, «имея такую высокую подготовку и несгибаемый боевой дух», они с легкостью будут выполнять любые поручения командования. Частичная мобилизация продолжается в России с 21 сентября. Планируют призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Все они должны подходить по критериям, обозначенным в указе президента.