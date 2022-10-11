Лавров отверг новые задачи спецоперации на Украине

Лавров уверен, что задачей СВО является недопущение существования государства, которому все дозволено
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Задачи России в ходе спецоперации на Украине не меняются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил он в интервью, опубликованном в telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Днем ранее, 10 октября, Россия нанесла массированные удары по энергообъектам Украины. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это является новым этапом спецоперации. По его словам, это было ответом на террористический акт ВСУ на Крымском мосту.
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