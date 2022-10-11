Лавров отверг новые задачи спецоперации на Украине

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Лавров уверен, что задачей СВО является недопущение существования государства, которому все дозволено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Задачи России в ходе спецоперации на Украине не меняются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил он в интервью, опубликованном в telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Днем ранее, 10 октября, Россия нанесла массированные удары по энергообъектам Украины. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это является новым этапом спецоперации. По его словам, это было ответом на террористический акт ВСУ на Крымском мосту.

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Задачи России в ходе спецоперации на Украине не меняются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Задачи СВО не меняются. Украина не должна быть государством, которому все дозволено», — заявил он в интервью, опубликованном в telegram-канале внешнеполитического ведомства. Днем ранее, 10 октября, Россия нанесла массированные удары по энергообъектам Украины. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это является новым этапом спецоперации. По его словам, это было ответом на террористический акт ВСУ на Крымском мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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