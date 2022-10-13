Глава СК заинтересовался видео с екатеринбуржцем, которого поставили на колени и избили

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
В Следственном комитете РФ начали проверку после публикации в интернете видео с избиением екатеринбуржца Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку после того, как в интернете появилось видео избиения жителя Екатеринбурга. Несколько человек поставили мужчину на колени и избили его дубинками. О начале проверки сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте.

«В средствах массовой информации опубликованы кадры избиения мужчины в городе Екатеринбурге. Нападавшие наносили множественные удары, в то время как пострадавший находился на коленях и не оказывал какого-либо сопротивления. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области организовать доследственную проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Об итогах проверки в региональном управлении должны сообщить главе СКР. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку после того, как в интернете появилось видео избиения жителя Екатеринбурга. Несколько человек поставили мужчину на колени и избили его дубинками. О начале проверки сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте. «В средствах массовой информации опубликованы кадры избиения мужчины в городе Екатеринбурге. Нападавшие наносили множественные удары, в то время как пострадавший находился на коленях и не оказывал какого-либо сопротивления. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области организовать доследственную проверку», — говорится в сообщении ведомства. Об итогах проверки в региональном управлении должны сообщить главе СКР. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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