Глава СК заинтересовался видео с екатеринбуржцем, которого поставили на колени и избили

В Следственном комитете РФ начали проверку после публикации в интернете видео с избиением екатеринбуржца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку после того, как в интернете появилось видео избиения жителя Екатеринбурга. Несколько человек поставили мужчину на колени и избили его дубинками. О начале проверки сообщает пресс-служба СК РФ на официальном сайте.

«В средствах массовой информации опубликованы кадры избиения мужчины в городе Екатеринбурге. Нападавшие наносили множественные удары, в то время как пострадавший находился на коленях и не оказывал какого-либо сопротивления. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области организовать доследственную проверку», — говорится в сообщении ведомства.

Об итогах проверки в региональном управлении должны сообщить главе СКР. Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.