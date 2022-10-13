В Харькове пропало электричество в результате обстрела Власти Харькова сообщили о проблемах с электричеством после серии взрывов 14 октября 2022 в 01:30 Размер текста - 17 + Олег Синегубов сообщил о проблемах с электричеством в Харьковской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Харьковская область осталась без электричества после серии взрывов в регионе. Об этом заявил глава администрации региона Олег Синегубов. «По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. По его словам, ракетные удары наносились не только по административному центру, но и по всей Харьковской области. «Есть попадания в Холодногорском районе — без пострадавших», — добавил глава региона. Ранее Синегубов сообщил о взрывах в Харькове и призвал жителей региона оставаться в укрытиях, сообщает MK.RU . 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. В результате ударов Харьков и Львов полностью остались без света. В Киеве назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными с начала СВО. Экс-замглавы МЧС РФ Михаил Фадеев отметил, что удары РФ могут парализовать ВСУ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украины будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Харьковская область осталась без электричества после серии взрывов в регионе. Об этом заявил глава администрации региона Олег Синегубов. «По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания. Просим сохранять спокойствие, наши энергетики уже работают над восстановлением света», — написал Олег Синегубов в своем telegram-канале. По его словам, ракетные удары наносились не только по административному центру, но и по всей Харьковской области. «Есть попадания в Холодногорском районе — без пострадавших», — добавил глава региона. Ранее Синегубов сообщил о взрывах в Харькове и призвал жителей региона оставаться в укрытиях, сообщает MK.RU. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. В результате ударов Харьков и Львов полностью остались без света. В Киеве назвали удары по энергосистеме страны самыми масштабными с начала СВО. Экс-замглавы МЧС РФ Михаил Фадеев отметил, что удары РФ могут парализовать ВСУ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украины будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям