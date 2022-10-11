Экс-замглавы МЧС: новая тактика спецоперации может привести к параличу ВСУ

Продолжающиеся удары армии РФ по инфраструктуре Украины могут остановить систему обеспечения киевского режима, а также сильно усложнить управление государством. Об этом сообщил бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев.
«Их последствия [взрывов] социально ощутимы, так как нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством», — заявил Фалеев РИА Новости. Также экс-замглавы МЧС отметил ощутимость ударов со стороны РФ. «Их продолжение может привести к параличу системы обеспечения военных действий со стороны Украины», — заключил Фалеев.
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Продолжающиеся удары армии РФ по инфраструктуре Украины могут остановить систему обеспечения киевского режима, а также сильно усложнить управление государством. Об этом сообщил бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев. «Их последствия [взрывов] социально ощутимы, так как нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством», — заявил Фалеев РИА Новости. Также экс-замглавы МЧС отметил ощутимость ударов со стороны РФ. «Их продолжение может привести к параличу системы обеспечения военных действий со стороны Украины», — заключил Фалеев. Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины утром 10 октября. Из-за ударов в Харькове и Львове отключили свет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наносить удары, если Украины будет устраивать теракты на территории РФ.