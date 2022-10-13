Челябинцам озвучили прайс на посещение бассейнов

Цена разового посещения бассейнов города варьируется от 210 до 350 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска назвали цены на посещение 50-метровых бассейнов города. Согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, средняя цена разового посещения варьируется от 210 до 350 рублей.

«В Челябинске для любителей „длинной воды“ действуют бассейны „Строитель“ на ЧМЗ, „Юбилейный“ на ЧТЗ, бассейны спорткомплексов ЮУрГУ и „Восход“ в центральном и ленинском районах. Разовое посещение для взрослых составит от 210 до 350 рублей, в зависимости от времени посещения и дня недели, для льготных категорий населения (пенсионеры, студенты-очники и дети до 16 лет) — от 160 до 250 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

Многие бассейны предлагают посетителям приобрести абонемент для занятия плаванием. Так абонемент на четыре занятия обойдется челябинцам, в среднем, в 1150 рублей. На восемь занятий абонемент стоит около 2160 рублей, а на 12 занятий 3080 рублей. Абонементы льготникам обойдутся на треть дешевле.

Также плавать можно в фитнес и спортклубах. Однако заплатить за это придется в два и даже в три раза больше.