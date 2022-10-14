14 октября 2022

На сотрудников «Синергии» завели дела из-за продажи справок для отсрочки от мобилизации

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«Тотальный диктант» на площадке РИА URA.RU в пресс-центре Уральского Федерального Университета. Екатеринбург
В «Синергии» выдали более 800 фиктивных справок для освобождения от мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В частном университете «Синергия» выявили свыше 800 фактов фиктивного приема «студентов» с целью уклонения их от частичной мобилизации. Столичное управление МВД и прокуратура Москвы проводят проверку, в отношении некоторых сотрудников университета были возбуждены уголовные дела.

«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч руб. <…> Справки были необходимы подлежащим мобилизации лицам для получения отсрочки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции и надзорном ведомстве.

По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают точное число преступных фактов, лиц, которым выданы такие справки, а также лиц, причастных к совершению преступления.

В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу уточнял, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся вечерних отделений. Кроме того, не подлежат призыву студенты аккредитованных государством коммерческих вузов, пояснял Шойгу.

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В частном университете «Синергия» выявили свыше 800 фактов фиктивного приема «студентов» с целью уклонения их от частичной мобилизации. Столичное управление МВД и прокуратура Москвы проводят проверку, в отношении некоторых сотрудников университета были возбуждены уголовные дела. «Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч руб. <…> Справки были необходимы подлежащим мобилизации лицам для получения отсрочки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву», — передает агентство «Москва» со ссылкой на источники в полиции и надзорном ведомстве. По факту мошенничества следствие возбудило уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают точное число преступных фактов, лиц, которым выданы такие справки, а также лиц, причастных к совершению преступления. В России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины проходит частичная мобилизация. Минобороны РФ Сергея Шойгу уточнял, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения, а также аспиранты вузов и обучающиеся вечерних отделений. Кроме того, не подлежат призыву студенты аккредитованных государством коммерческих вузов, пояснял Шойгу.
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