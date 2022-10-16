Свердловский суд вынес приговор мужчине, погубившему в ДТП пятилетнюю дочь

17 октября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Худышкин сел за руль пьяным и посадил свою дочь к себе на колени, но не справился с управлением автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первоуральский городской суд приговорил екатеринбуржца Максима Худышкина к шести годам лишения свободы, который пьяным сел за руль и попал в аварию. В результате пятилетняя дочь, сидевшая у него на коленях в момент ДТП, погибла. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Екатеринбурга Максима Худышкина», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину признали виновным по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности сметь человека. Следствие установило, что 3 июля 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Фиат-Дукато» и держал у себя на коленях пятилетнюю дочь, не пристегнутую ремнем безопасности. «Двигаясь на автомобиле по автодороге со стороны озера „Глухое“ в сторону коллективного сада „Автомобилист“, не осуществив контроль за транспортным средством, не справился с управлением, допустил наезд автомобиля на правую обочину, после чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом», — сообщил в региональной прокуратуре. В результате аварии мужчина придавил девочку, из-за чего она погибла. Худышкин свою вину в совершении преступления признал частично. По итогу заседания Первоуральский городской суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года и шесть месяцев. Ранее свердловчанина Сергея Суворова, который въехал в пешеходов у Оперного театра в Екатеринбурге, убив женщину, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Смертельное ДТП произошло в середине мая 2021 года.

Первоуральский городской суд приговорил екатеринбуржца Максима Худышкина к шести годам лишения свободы, который пьяным сел за руль и попал в аварию. В результате пятилетняя дочь, сидевшая у него на коленях в момент ДТП, погибла. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Первоуральский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Екатеринбурга Максима Худышкина», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину признали виновным по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности сметь человека. Следствие установило, что 3 июля 2021 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Фиат-Дукато» и держал у себя на коленях пятилетнюю дочь, не пристегнутую ремнем безопасности. «Двигаясь на автомобиле по автодороге со стороны озера „Глухое“ в сторону коллективного сада „Автомобилист“, не осуществив контроль за транспортным средством, не справился с управлением, допустил наезд автомобиля на правую обочину, после чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом», — сообщил в региональной прокуратуре. В результате аварии мужчина придавил девочку, из-за чего она погибла. Худышкин свою вину в совершении преступления признал частично. По итогу заседания Первоуральский городской суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на два года и шесть месяцев. Ранее свердловчанина Сергея Суворова, который въехал в пешеходов у Оперного театра в Екатеринбурге, убив женщину, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Смертельное ДТП произошло в середине мая 2021 года.