В ХМАО семьи мобилизованных смогут воспользоваться бесплатным такси

Хватит ли на всех социального такси — большой вопрос Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семьи мобилизованных из ХМАО смогут воспользоваться бесплатным такси по программе социального обслуживания. Об этом URA.RU узнало из доклада директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой на открытом заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО Наталья Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«В регионе для семей мобилизованных введено бесплатное социальное обслуживание. В том числе и услуги социального такси. Эту услугу можно получить совершенно бесплатно», — сказала Пономарева.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос жены мобилизованного, которая осталась с маленьким ребенком. В семье имеется машина, но у югорчанки нет водительских прав. «Что касается обучения на водительское удостоверение, то в регионе действует программа социальной помощи, где можно бесплатно пройти обучение и получить права по соответствующему направлению», — добавила Пономарева. Также директор департамента социального развития ХМАО напомнила, что по государственной программе жены мобилизованных могут получить материальные выплаты при трудоустройстве и открытии собственного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова решает вопрос с предоставлением мобильной бани и саперных лопаток для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Предложение о мобильном банном комплексе и саперных лопатках для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.