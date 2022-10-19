В Свердловской области обнаружили опасный мед

Опасная продукция изъята и уничтожена (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово во время осмотра багажа и ручной клади у пассажиров из Таджикистана обнаружили опасный мед, изготовленный в домашних условиях. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Россельхознадзора.

«В Кольцово 18 октября сотрудниками таможенного поста выявлены два факта несанкционированного ввоза небезопасной продукции. Пассажиры, прибывшие из Таджикистана, пытались провести мед, приготовленный в домашних условиях», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. «Гражданами Таджикистана нарушены ветеринарно-санитарные требования №317», — добавили в Россельхознадзоре.

Всю опасную продукцию изъяли и уничтожили. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты свердловского управления Россельхознадзора нашли опасных личинок на деревьях в Североуральске (Свердловская область).